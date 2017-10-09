حي “السلايمة” الفلسطيني في الخليل.. سجن كبير

“القدس العربي”- وكالات: تقطع الطالبة الفلسطينية أنسام أبو رميلة، عدة حواجز عسكرية إسرائيلية، يوميا، للوصول إلى مدرستها في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتقطن أبو رميلة مع عائلتها في حي “السلايمة”، وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل، والتي تسيطر عيلها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وزاد من معاناة “أبو رميلة” فصل حيّها بداية الشهر الماضي، بجدار سلكي، عن محيطه.

ويقطن الحي نحو 100عائلة فلسطينية، وبات على السكان الولوج عبر بوابة، يتحكم بها جندي إسرائيلي للتنقل من وإلى الحي.

وتقول “أبو رميلة” لمراسل وكالة الأناضول، بينما كانت عائدة من مدرستها: “جندي إسرائيلي يتحكم في سكان الحي حسب مزاجه، يفتح الباب متى يشاء، كثيرا ما نصل مدرستنا متأخرين بسبب الاعاقة على البوابة أو الحواجز العسكرية الأخرى”.

وتضيف الفتاة البالغة من العمر (14عاما): “باتت حياتنا سجن كبير، نمنع من اللهو والذهاب والاياب”.

وبجوار الحي، شارع لا يمر عبره سوى مركبات المستوطنين، وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، تشير إليه الطالبة قائلة:” انظر… يعيشون بحرية في مدينتنا ونحن محرومون”.

وقُبالة الحي نقطة عسكرية إسرائيلية دائمة، تحرس أطفال المستوطنين الذين يلهون في حديقة، كانت قبل نحو 20 عاما متنفسا لسكان الحي، لكنهم محرومون اليوم من الاقتراب منها.

ويصف وسام أبو رميلة (40 سنة) أحد سكان الحي الوضع بـ”الخطير”، مضيفا:” المعاناة لا تطاق”.

وقال بينما كان عائدا من عمله: “اليوم سمح لي بالدخول عبر البوابة للحي، كثيرا ما نمنع ونضطر لسلوك طرقا أخرى تصل لنحو كيلو متر، لدخول منازلنا، بينما تفصلنا بضعة أمتار عنه”.

وبيّن أن الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل الحي بشكل كامل، عند الساعة العاشرة ليلا، مما يعني تعذر إخراج أي حالات إنسانية مرضية ليلا لكبار السن أو الاطفال.

ولفت قائلا: “هذه سياسة إسرائيلية تسعى لتهجير السكان من منازلهم والاستيلاء عليها”.

وعبّر “أبو رميلة” عن خشيته من تعرض أطفاله لاعتداءات المستوطنين والجيش بشكل يومي، لافتا إلى أن الحي “بات سجنا، لا يوجد متنفسا للأطفال للهو”.

ومنذ نحو 10 سنوات/ لم يتمكن أي من سكان الحي والبلدة القديمة عامة، من الوصول لمنازلهم بمركباتهم، حيث يضطر السكان للمشي على الاقدام صيفا وشتاء، كما يحتاجون إلى إجراء تنسيق مع السلطات الإسرائيلية، عبر السلطة الفلسطينية في حال الحاجة لنقل مريض بمركبة إسعاف فلسطينية.

بدورها، تصف الفلسطينية نهاية أبو رجب، حي السلايمة بـ”السجن الكبير”.

وتضيف أبو رجب، القاطنة في الحي: “إسرائيل مثال للفصل العنصري، حوّلت البلدة القديمة لكنتونات (معازل)، إنهم يسعون لتهجيرنا من بيوتنا التي ولدنا وعشنا فيها”.

وتُصر السيدة على البقاء في منزلها، رغم المضايقات اليومية والانتهاكات، وقالت: “هذه أرضنا، لا يوجد مكان نذهب إليه، هم الأغراب، عليهم يرحلوا عنا”.

أما نضال أبو رجب، فقال بينما كان يحمل طفله بين يديه عائدا لمنزله:” ليلا أُصيب طفلي بحمى، لم أستطع الخروج إثر اغلاق البوابة، الحالة لم تكن حرجة، لكن لو أصيب مريض بحالة خطيرة، فقد يفقد حياته جراء الإجراءات الإسرائيلية وإغلاق الحي”.

وأضاف:” هذه سياسة إسرائيلية مدروسة للتضيق على السكان، بينما يعيش المستوطنون حياة رفاهية في منازل سيطروا عليها بالقوة”.

من جانبه، يصف منسق تجمع “شباب ضد الاستيطان”، عيسى عمرو، فصل حي السلايمة بسياج حديدي، بالسلوك العنصري، الهادف إلى تهجير السكان وقتل الهوية الفلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، واعطاء المستوطنين حرية حركة.

وبيّن الناشط الفلسطيني أن فعاليات أسبوعية، ستقام في مدينة الخليل رفضا للممارسات الإسرائيلية والمستوطنين.

ويسكن في البلدة القديمة لمدينة الخليل نحو 600 مستوطن يهودي، يشرف على حمايتهم 1500 جندي إسرائيلي.

وبحسب اتفاقية وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، فقد تم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، ومنطقة H2 التي بقيت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ومن ضمنها البلدة القديمة.

وأدرجت “الخليل”، يوم 9 يوليو/ تموز الماضي على لائحة التراث العلمي، بعد أن صوتت 12 دولة أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” خلال اجتماعها في بولندا، لمصلحة الطلب الفلسطيني المقدم بهذا الشأن.

ولقي القرار استنكارا إسرائيليا وأمريكيا، في حين اعتبرته وزيرة السياحة الفلسطينية نجاحاً فلسطينياً جديداً.