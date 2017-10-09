ميدفيديف: نسعى لتعزيز التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

“القدس العربي”- وكالات: صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، قبل زيارته المقررة للبلاد الأسبوع الجاري: “لا يمكننا مواجهة الارهاب إلا معناً وبتوحيد جهودنا وتنسيقها”.

وتحدث عن تطابق وجهات نظر البلدين “بشأن التهديدات، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، ودعا الدول “لوضع خلافاتها وطموحاتها جانباً ولتوحيد صفوفها من أجل هزيمة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الحضارة الإنسانية”.

وقال: “نسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في تلك المجالات، وسنواصل تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء”.

وأكد أن الجزائر تلعب دورا كبيرا في شمال إفريقيا وهي إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وحول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قال: “خلال السنة الأخيرة فقط تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والجزائر وبلغ حجمه قرابة 4 مليار دولار. وهذه الارقام جيدة ولكن يجب علينا أن نسعى إلى مزيد من التقدم”.

وأشار إلى أن الجانبين يتعاونان في مجال الطاقة ولديهما عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط والغاز.