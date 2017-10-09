إجلاء ثلاثة آلاف شخص جراء حريق في مركز تسوق في موسكو

“القدس العربي”- وكالات: تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من مركز للتسوق في موسكو الاحد بعد اندلاع حريق ضخم، بحسب ما اعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان.

واجتاحت النيران التي اندلعت عند الساعة 18,50 بتوقيت غرينيتش على مساحة تقارب 55 الف متر مربع من المركز التجاري المتخصص في بيع أدوات البناء، بحسب بيان الوزارة.

وتصاعدت سحب من الدخان الاسود الكثيف فوق سقف المركز الذي انهار جزء منه، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.

وقالت الوزارة “تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من المبنى”، موضحة انه “بحسب المعلومات الاولية تم تسجيل اصابات” جراء الحريق.

وارسل أكثر من 290 اطفائيا و170 آلية اطفاء وثلاث مروحيات الى المكان لاخماد الحريق.

وكان حريق اندلع في العاشر من تموز/ يوليو في مركز تجاري في شمال شرق موسكو ادى الى اجلاء آلاف الاشخاص. وقد تسبب في جرح 14 شخصا، كما اعلنت السلطات الروسية.