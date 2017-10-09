لاعبو البرازيل: سنفوز على تشيلي وغياب ميسي عن المونديال لا يشغلنا

(د ب أ): أكد اللاعبان البرازيليان جواو ميراندا وغابرييل جيسوس أن منتخب بلادهما، الذي تأهل رسميا لمونديال 2018 بروسيا، سيسعى إلى تحقيق الفوز على تشيلي في أخر مبارياته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تصريحات اللاعبين بعد الشبهات التي ثارت حول إمكانية تخاذل البرازيل في هذه المباراة لصالح تشيلي.

وقال ميراندا، مدافع انتر ميلان الإيطالي، الأحد من خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مران المنتخب البرازيلي: “من منطلق الواجب، البرازيل ستلعب من أجل الفوز، أنا أتطلع للفوز دائما”.

وأضاف: “طوال الوقت علينا أن نبرهن أننا نستحق ارتداء هذا القميص ولهذا نشعر دائما بالضغط، الطريقة الأفضل للاستعداد للمونديال هي الفوز في كل مباراة”.

وتواجه البرازيل، التي تأهلت مبكرا للمونديال، مساء الثلاثاء منتخب تشيلي في مدينة ساو باولو البرازيلية في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، حيث على ضوء نتيجتها بالإضافة إلى نتائج المباريات الأربع الأخرى التي ستلعب في نفس التوقيت في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأمريكية الجنوبية ستتحدد هوية المنتخبات الثلاثة المتأهلة مباشرة إلى المونديال، بالإضافة إلى هوية المنتخب الذي سيخوض الملحق الفاصل الشهر المقبل أمام نيوزيلاندا.

وإذا خسرت البرازيل أمام تشيلي فإن هذا سيضر بفرص الأرجنتين، الغريم التاريخي لمنتخب السامبا، في التأهل للمونديال، ولذلك تزايدت الشكوك التي تحيط بهذا اللقاء.

وأعرب العديد من الجماهير البرازيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أمنيتهم بأن يهدي منتخب بلادهم هذه المباراة لصالح منتخب تشيلي.

وبسؤاله عن شكل كأس العالم في حال غاب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين عنه، أجاب ميراندا قائلا: “هذا لا يقلقني، أصب تركيزي مع منتخبنا، هذا أمر طبيعي فغياب البرازيل أو الأرجنتين أو ألمانيا يجعل المونديال يفقد شيء من رونقه، ولكن يجب علينا أن نركز في ما يخصنا”.

ومن جانبه قال اللاعب جابرييل خيسوس: “لم نغير طريقتنا أبدا رغم أننا تأهلنا قبل ثلاث مباريات، نحن البرازيل وسندخل إلى الملعب من أجل الفوز″.

وردا على سؤال عن غياب الأرجنتين المحتمل عن المونديال، أجاب خيسوس(20 عاما)، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلا: “إذا كانوا في هذا الموقف فهذا أمر يخصهم، ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولكن نحن علينا أن نفكر في فريقنا”.