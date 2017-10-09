المصريون في قطر يحتفلون بتأهل منتخب بلدهم لمونديال روسيا 2018 ـ فيديو

القاهرة ـ الدوحة ـ “القدس العربي”: احتفل المصريون بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم لمونديال روسيا 2018، وكان لافتا حجم الاحتفالات في الدوحة، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، ورغم الاجراءات التي تتخذها مصر ضد القطريين، وكان آخرها منع الطلاب القطريين من إكمال دراستهم في الجامعات المصرية.

ومع إطلاق حكم مباراة مصر والكونغو، صافرة النهاية معلنا منح مصر تذكرة العبور لمونديال روسيا 2018؛ خرج المصريون العاملون في قطر للاحتفال في الشوارع، رافعين علم بلدهم، ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم. واستمرت الاحتفالات الليلة الماضية حتى فجر اليوم. وشارك العديد من القطريين اصدقاءهم المصريين الاحتفالات.

وتأهل المنتخب المصري، الأحد، لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا عام 2018، بعد غياب 28 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال إيطاليا عام 1990.

وتغلب منتخب الفراعنة بصعوبة بالغة على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة.

أحرز هدفي منتخب مصر، محمد صلاح في الدقيقتين 63 و90+4، فيما جاء هدف الكونغو في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تصدرت مصر المجموعة برصيد 12 نقطة، واحتلت أوغندا المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن غانا فيما تذيلت الكونغو الترتيب بنقطة واحدة.

ووفقًا للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.