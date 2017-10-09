مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

“القدس العربي”- وكالات: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الاثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول إن 343 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا المسجد صباح الاثنين، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأضاف الدبس أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وتابع الدبس: “تخلل الاقتحامات محاولات لأداء طقوس دينية يهودية، حيث تم إبعاد أحد المقتحمين عن المسجد بعد أداءه طقوسا دينية”.

وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى.

ويحتفل اليهود هذا الأسبوع بعيد العرش اليهودي (سوكوت بالعبرية).

وكان الدبس قد أشار إلى أن ما يزيد عن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأحد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.