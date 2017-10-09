شركة “واينستين كومباني” تصرف هارفي واينستين المتهم بالتحرش الجنسي

“القدس العربي” – وكالات: قرر مجلس إدارة الشركة التي ساهم هارفي واينستين في تأسيسها، صرف المنتج الامريكي الشهير المتهم بالتحرش الجنسي على ما جاء في بيان لـ”واينستين كومباني”.

وأعلنت إدارة الشركة في بيان اوردته وسائل إعلام أمريكية، “على ضوء معلومات جديدة كشفت في الأيام الأخيرة حول سوء سلوك هارفي واينستين قرر مدراء شركة (واينستين كومباني) روبرت واينستين ولانس مايروف وريتشارد كونيغسبرغ وطارق بن عمار، وقف عمل هارفي واينستين في شركة (واينستين كومباني) بمفعول فوري وقد أبلغوه بذلك”.

وأتى صرف هارفي واينستين وهو من أكثر منتجي هوليوود نفوذاً، بعد ثلاثة أيام على نشر صحيفة “نيويورك تايمز″ تحقيقاً صحافياً يكشف عن سلسلة من الاتهامات الموجهة الى واينستين بالتحرش الجنسي.

وتتهم نساء عدة من بينهن الممثلتان آشلي جاد وروز ماكغاون، المنتج بمحاولة تدليكهن وإرغامهن على النظر إليه عارياً وبقطع وعود عليهن بتسهيل مسيرتهن الفنية في مقابل الجنس.

وقد قدم هارفي واينستين الخميس اعتذاراته وقال انه في “عطلة”.

وقد أسس هارفي واينستين مع شقيقه بوب شركتي “ميراماكس″ و”واينستين كومباني” وقد حصد الكثير من الجوائز العريقة في السينما ولا سيما جوائز اوسكار.