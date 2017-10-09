وفد من حماس برئاسة السنوار يغادر إلى مصر لحضور جلسات المصالحة

“القدس العربي” – وكالات: غادر وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، قطاع غزة، الاثنين، عبر معبر رفح البري، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور جلسات المصالحة مع وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقال مصدر أمني فلسطيني، في هيئة المعابر بغزة، لوكالة الأناضول، إن وفداً قيادياً من حركة “حماس″، غادر القطاع عبر معبر رفح، متجهاً لمصر.

ويضم الوفد، بحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، رئيس “حماس″ بغزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وعضو المكتب السياسي صلاح البردويل.

وسينضم للوفد من خارج فلسطين، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضاء المكتب، موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، بالإضافة إلى روحي مشتهى، المتواجد حالياً في القاهرة.

ومن المقرر كذلك أن يغادر اليوم، وفد من حركة فتح، مدينة رام الله، بالضفة الغربية، إلى القاهرة لحضور جلسات المصالحة، برئاسة عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الوطنية في حركة فتح، وعضوية حسين الشيخ، وأحمد حلس، وروحي فتوح، وفايز أبو عيطة، وماجد فرج (مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية).

ويجتمع وفدا “فتح” و”حماس″، الثلاثاء، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.