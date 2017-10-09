 أمريكي يفوز بجائزة نوبل للإقتصاد لعام 2017

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين، فوز الأمريكي ريتشارد ثيلر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2017 لإسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي عبر دمج الافتراضات الواقعية النفسية في التحليلات المتعلقة بصنع القرار الاقتصادي.

وذكرت لجنة نوبل أن أبحاث ثيلر ساهمت في معرفة مدى تأثير صفات بشرية مثل العقلانية المحدودة والتفضيلات الاجتماعية وعدم القدرة على ضبط النفس، على قرارات الأفراد وكذلك على نتائج الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن ثيلر يدرّس حالياً في جامعة شيكاغو الأمريكية.