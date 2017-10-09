الكرملين: المحادثات مع السعودية بشأن نظم صواريخ اس-400 تسير على ما يرام

“القدس العربي”- وكالات: قال الكرملين الاثنين إن المحادثات مع السعودية بشأن إمداد الرياض بمنظومة صواريخ اس-400 للدفاع الجوي تسير على ما يرام وذلك من وجهة نظر روسيا حتى الآن.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يرد في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين على سؤال عما إذا كان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لمنظومة ثاد الدفاعية المضادة للصواريخ للسعودية قد يؤثر على الصفقة الروسية.

وقال بيسكوف إن الكرملين لا يمكنه سوى عرض وجهة نظره عن تقدم المحادثات وقال إن المفاوضات الأولية بشأن الصفقة تمضي على ما يرام.

واستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك سلمان عاهل السعودية لإجراء محادثات في الكرملين الأسبوع الماضي في إطار تدعيم العلاقات التي تعتبر حيوية بالنسبة لأسعار النفط العالمية وقد تحسم نتيجة الصراع الدائر في سوريا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عن المخاوف من أن تستخدم السعودية نظام اس-400 الصاروخي ضد إيران إن قرار روسيا عرض الصواريخ على الرياض لم يكن يستهدف طرفا ثالثا.