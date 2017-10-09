الخارجية التركية تستدعي مستشار السفارة الأمريكية على خلفية تعليق التأشيرات

“القدس العربي” – وكالات: استدعت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، مستشار السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنت، وأبلغته تطلعها لتراجع واشنطن عن قرارها الخاص بتعليق منح التأشيرات في تركيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أنّه تم استدعاء المستشار لا السفير الأمريكي، جون باس، لأن الأخير متواجد خارج أنقرة.

وأضافت المصادر أنّ مسؤولي الخارجية التركية أبلغوا كونست تطلعات تركيا لتراجع واشنطن عن هذا القرار الذي سيتسبب في تصعيد لا لزوم له.

وأشارت المصادر أنّ مستشار الخارجية التركية أوميت يالجين أجرى اتصالاً هاتفياً مع السفير الأمريكي جون باس، فور صدور قرار تعليق منح تأشيرات الدخول في تركيا.

والأحد، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، الأحد، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز″ الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية.

وأشار خلال حوار مع قناة “فرانس 24″ الفرنسية إلى أنه “في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد”.

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط “طوبوز″ بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز″؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة “فتح الله غولن”، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/ تموز 2016.