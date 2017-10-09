 بابا الفاتيكان يطالب ألمانيا بمزيد من الإهتمام بقضية اللاجئين

“القدس العربي” – وكالات: طالب بابا الفاتيكان فرنسيس خلال لقائه الأول بالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ألمانيا بمزيد من الاهتمام بقضية اللاجئين.

وقال شتاينماير الاثنين عقب لقائه البابا في الفاتيكان إن رأس الكنيسة الكاثوليكية أعرب عن احترامه لإيفاء ألمانيا بمسؤوليتها في أزمة اللاجئين.

وأضاف شتاينماير: “البابا أعرب عن أمله في ألا تتخلى ألمانيا عن مشكلة سترافقنا”.

وكانت المحادثات بين البابا وشتاينماير طويلة نسبياً، حيث استغرقت نحو ساعة.

وذكر شتاينماير أن البابا استفسر خلال اللقاء عن تبعات الانتخابات التشريعية في ألمانيا، وقال: “البابا مُطلع للغاية على نتائج الانتخابات”، موضحاً أنه مهتم بالتعرف على تداعيات الانتخابات بالنسبة لألمانيا والعالم.

وكان من القضايا الرئيسية محل النقاش بين الجانبين العلاقات بين الكاثوليك والبروتستانت في الذكرى السنوية الـ500 للإصلاح الكنسي، بالاضافة إلى الوضع الدولي، بما في ذلك الهجرة وأزمة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير، المنتمي إلى الطائفة البروتستانتية، يعمل باستمرار من أجل إقامة حوار عالمي بين الأديان.

ويزور الرئيس الألماني في أعقاب لقائه مع البابا منظمة الإغاثة الكاثوليكية “سانت إيجيديو” التي تقدم المساعدة للمهاجرين والمشردين، بين أمور أخرى. ولهذه المنظمة العديد من الأفرع في جميع أنحاء العالم، من بينها ألمانيا.

وكان آخر رئيس ألماني أجرى مقابلة خاصة مع البابا هو يواخيم جاوك في كانون أول/ديسمبر 2012 الذي اجتمع مع البابا بنديكت السادس عشر.