الإتحاد الأوروبي: “الكرة في ملعب بريطانيا” بشأن محادثات بريكست

“القدس العربي” – وكالات: أكد الإتحاد الأوروبي أن “الكرة في ملعب بريطانيا بالكامل” خلال الجولة المقبلة من محادثات بريكست التي تبدأ الاثنين، رافضاً تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن الخطوة التالية تقع على عاتق بروكسل.

ويلتقي مسؤولون من الطرفين في بروكسل، إلا أن كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس لن يحضرا بدء المفاوضات، وهو ما يشير الى تراجع الآمال بإحراز تقدم في المحادثات.

من جهته، انتقد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس الدعوة التي يتوقع أن تطلقها ماي أمام مجلس العموم الاثنين، لقادة الإتحاد بإبداء “مرونة” في المفاوضات باعتبار ان “الكرة” باتت الآن “في ملعبهم”، بحسب مكتبها.

إلا أن شيناس قال في مؤتمر صحافي إن “هذه ليست لعبة كرة تماماً”.

وأضاف “لا نعلق على تعليقات ولكن ما يمكنني تذكيركم به هو أن هناك تسلسلاً واضحاً لهذه المحادثات ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن في الخطوة الأولى التي تتضمن إجراءات الطلاق”.

وتابع قائلاً “ولذا، فإن الكرة في ملعب بريطانيا بالكامل ليتم انجاز كل ما تبقى”.

وواجهت المفاوضات عراقيل مرتبطة بثلاث مسائل أساسية تتعلق ببريكست، الفاتورة التي ينبغي على بريطانيا دفعها، وحقوق مواطني الإتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، ومصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وهذه الجولة الخامسة من المفاوضات هي الأخيرة قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 19 تشرين الأول/اكتوبر، لاتخاذ قرار بشأن إن كان تم تحقيق “تقدم كاف” للمضي قدماً في المحادثات التجارية التي تسعى إليها بريطانيا.

ولكن لا سبب يدعو إلى التفاؤل بعدما حذر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، من أن هناك حاجة لحدوث “معجزات” هذا الأسبوع من أجل تحقيق تقدم يكفي للتوصل إلى قرار ايجابي خلال القمة.