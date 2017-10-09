وفاة الممثل الفرنسي الشهير جان روشفور عن 87 عاما

باريس – (أ ف ب): توفي جان روشفور احد اكثر الممثلين الفرنسيين شعبية ليل الأحد الاثنين عن 87 عاما على ما قالت ابنته كليمانس .

وتوفي الفنان الذي اشتهر خصوصا بسلسلة “غران بلون” في احد مستشفيات باريس. وهو كان ادخل المستشفى أغسطس/آب الماضي.

وشارك جان روشفور المعروف بصوته الهادئ وشاربيه، في حوالى 150 فيلما تراوحت بين سينما المؤلف والأعمال الشعبية.

وقد توجت مسيرته الطويلة بثلاث جوائز سيزار، اثنتان عن دوره في “كو لا فيت كومانس″ (1976) و”كراب-تامبور” (1978) فضلا عن سيزار فخري العام 1999.