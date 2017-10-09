تونس: 8 وفيات في غرق مركب بحادث تصادم قرب جزيرة قرقنة

“القدس العربي” – وكالات: توفي 8 أشخاص في اصطدام وحدة بحرية تابعة للجيش التونسي، مساء الأحد، بمركب مجهول الهوية، على بعد 54 كلم من جزيرة قرقنة فيما تم انقاذ 38 آخرين.

وقال بيان نشرته وزارة الدفاع، الاثنين،على موقعها على شبكة الانترنت “رصدت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر مساء الأحد 08 أكتوبر ( تشرين الأول) مركباً مجهول الهوية على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة ( محافظة صفاقس / جنوب) واثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب، اصطدم الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه”.

وتابع بيان الدفاع أن الوحدة البحرية “بادرت بإنقاذ 38 فرداً كلهم تونسيون، وانتشال 08 جثث”.

ولا تزال عمليات البحث (عن غرقى) جارية، وفق البيان، دون مزيد من التفاصيل حول وجهة المركب.