شاب عراقي يتولى مسؤوليات محافظ كربلاء بعد أن تحداه على فيسبوك

كربلاء – (أ ف ب) : تولى علاء ابراهيم الذي ارتدى بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق وحذاء اسود لماع، طيلة اسبوع مهام محافظ كربلاء بعد ان تحداه على فيسبوك”.

واستلهم علاء (27 عاما) من كربلاء الواقعة على بعد مئة كيلومترا جنوب بغداد، من “التحدي” الذي اطلقه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للتوجه الى المحافظ عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

ورحب عقيل الطريحي (58 عاما) محافظ كربلاء منذ اربع سنوت بالتحدي وقال انه “تجربة واعدة ” كما استقبل ايضا مع علاء ثلاثة شباب وبينهم فتاة، في بلد 60% من سكانه تقل اعمارهم عن 25 عاما.

واضاف المحافظ متحدثا لفرانس برس ان “هذه وسيلة لدعم الشباب وكسر الحواجز بينهم وبين المسؤولين”.

وتشهد العديد من مدن في العراق، الذي يعد بين الدول الاكثر فسادا في العالم، تظاهرات اسبوعية تندد بالفساد ونقص الخدمات.

ويتزايد انعدام ثقة العراقيين تجاه المسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي تشهد فيه الاسابيع الاخيرة اقالة واعتقال العديد من المسؤولين ومن بينهم محافظين بسبب الفساد وشبهات بسرقة ملايين الدولارات.

ويرى الطريحي ان تولي علاء للمهمة فرصة “لتبادل الافكار وخبرات المواطنين والاستفادة من الافكار التي يقترحها الشباب”.

بدوره، قال علاء الذي يحمل شهادة في المحاسبة ويعمل صحافي في أذاعة كربلاء ، ان مجيئه الى المحافظة ليس “فكرة في الهواء تطرح من شاب ساذج”.

واضاف ان “هذه الفكرة جاءت ليس من اجل السلطة (…) نريد ايصال معاناة المواطن الى المسؤول والاطلاع على عمل المسؤول “.

واشار كذلك الى ان مدينة كربلاء ، مركز المحافظة، بحاجة الى افكار لتحسين البنى التحتية فيها وتعزيز مشاركة المواطن.

وجلس علاء على كرسي المحافظ بينما يشرح له الطريحي كل وثيقة يوقعها. وبعد اسبوع في مقر المحافظة، شدد علاء على ان البطالة كانت الموضوع الرئيسي الذي توجه الى المحافظ بشأنه لانها تؤثر على الشباب بشكل خاص في جميع عموم البلاد.

واشار كذلك الى “العقبات التي تواجه المسؤولين خلال عملهم”.

واثار التحدي الكندي حماسة شبان اخرين وذكرت وسائل اعلام محلية ان العديد من المسؤولين استقبلوا شبانا عراقيين ليوم او لاسبوع في اطار تحد مماثل.