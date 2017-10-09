أكرم خان أهم راقصي العالم سيتقاعد من العروض الطويلة

لندن – “القدس العربي” :

في إعلان اعتبره بعضهم “تقاعدا” مبكرا لأحد أهم الراقصين المعاصرين في العالم، أعلن أكرم خان أنه سيتقاعد من العروض الطويلة، وسيشارك فقط في رقصات قصيرة الوقت لا تتجاوز الدقائق.

ووفق صحيفة “غارديان” البريطانية، يأتي قرار خان بسبب صحته وشعوره بأن جسمه يتغير وسيكون أكثر عرضة للإصابات. وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاما للصحيفة: “هذه مرحلة مختلفة من حياتي حاليا، وعلي مواجهة الأمر”. مؤكدا أن العروض الطويلة المنفردة تضع ضغطا كبيرا على جسده، مشيرا إلى أنّه بدأ يشعر بالتبدلات في عام 2011 في عرضه الشهير Desh.

قبل ترك العروض الطويلة، سيقدّم أكرم خان Xenos الذي ينطلق في الربيع المقبل على خشبة مسرح Sadler’s Wells اللندني، ويشكّل جزءا من برنامج 14-18 Now الفني في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.