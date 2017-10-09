ترامب وصديقه “السابق” في حرب معلنة على “تويتر”

لندن – “القدس العربي” :

في ظاهرة يمكن تدريسها في السياسة، أظهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب وأحد اهم اصدقائه وحلفائه السابقين بوب كوركر، أول عداء علني بينهما في المنصات الافتراضية بعيدا عن نوادي السياسة التقليدية. حيث تبارزا عبر تغريدات اتهامية من خلال موقع “تويتر”، تأكيد مقولة شهيرة: صديق الأمس عدو اليوم.

وتناقل آلاف المستخدمين على “تويتر”، المشادات الكلامية بين الصديقين “اللدودين”، حيث اتهم كل منهما الآخر بتهم تظهر العداء الشخصي ليس فقط في السياسة. حيث وصف ترامب في إحدى تغريداته كوركر بأنه يفتقر إلى “الشجاعة”، فرد كوركر بأن البيت الأبيض تحول إلى “دار لرعاية البالغين”.

وهاجم ترامب، كوركر بسبب قراره التقاعد وعدم السعي للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ مجددا، متهما إياه بالافتقار إلى الشجاعة، إضافة إلى تحميله كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مسؤولية الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ترامب: “السناتور بوب كوركر توسل إليَّ لدعم إعادة انتخابه في تينيسي. قلت لا، وهو انسحب من الانتخابات. وأراد أيضا أن يكون وزيرا للخارجية، قلت لا، شكرا. هو أيضا مسؤول بشكل كبير عن الاتفاق المريع مع إيران”.

وانتقد كوركر الرئيس ترامب في حوارٍ ساخر مع صحيفة “نيويورك تايمز″، قائلًا إن “الأغلبية الساحقة” من نواب الكونغرس الجمهوريين كانوا قلقين بشأن السلوك المُتقلِّب للرئيس، ومن أن هذا الخطاب الذي يصدر عن البيت الأبيض قد يضع أمريكا “في مسارها إلى الحرب العالمية الثالثة”، موضحا: “من شأن ترامب أن يُقلِق أيَّ شخص يهتم بأمرِ أمتنا”.