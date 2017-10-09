واشنطن بوست: جوجل تكتشف إعلانات مصدرها روسيا على يوتيوب وجي-ميل

“القدس العربي” – (وكالات): قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين إن جوجل اكتشفت إنفاق عملاء روس عشرات الآلاف من الدولارات على إعلانات على يوتيوب ومحرك جوجل البحثي وبريد جي-ميل الإلكتروني ومنتجات أخرى للشركة.

وقالت الصحيفة إنه لا يبدو أن مصدر الإعلانات هو نفس الوحدة التابعة للكرملين التي اشترت إعلانات على فيسبوك مما قد يكون مؤشرا على جهود روسية أكبر من المتوقع لنشر معلومات مضللة على الإنترنت.

وتدير جوجل أكبر نشاط تجاري للإعلانات الإلكترونية على الإنترنت في العالم ويوتيوب هو أكبر موقع للتسجيلات المصورة على الإنترنت.

ولم ترد جوجل المملوكة لشركة ألفابت على طلب للتعليق على التقرير.

وقللت جوجل من احتمال وجود تأثير روسي على منصاتها الإلكترونية لكنها فتحت تحقيقا في الأمر بحسب ما ذكرت واشنطن بوست. وقال موقع التغريدات تويتر وموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن روسيا اشترت إعلانات ولديها حسابات على الموقعين.

في الوقت نفسه بدأ الكونغرس تحقيقات متعددة بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 مع قول مشرعين من الحزبين السياسيين الرئيسيين إن موسكو تعمدت إظهار الخلافات داخل الولايات المتحدة ونشر دعاية والتأثير في الانتخابات لصالح الرئيس دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يدلي مسؤولون في جوجل بشهادتهم أمام لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إلى جانب مسؤولين من فيسبوك وتويتر بشأن محاولات روسيا استخدام منصاتهم الإلكترونية للتأثير في الانتخابات.