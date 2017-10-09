مستوى المنتخب الإنكليزي لا يرضي طموح ساوثجيت

“القدس العربي”-(وكالات): رغم تأهل الفريق بجدارة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا ، اعترف غاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بأن فريقه لم يقدم المستوى الجيد في آخر مباراتين خاضهما بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي.

وأسدل المنتخب الإنكليزي الستار على مسيرته الخالية من الهزائم في التصفيات بفوز هزيل على نظيره الليتواني 1 / صفر أمس الأحد بفضل ضربة جزاء أحرزها هاري كين في الشوط الأول من المباراة.

ولكن ساوثجيت اعترف بأن فريقه كان “خاويا” في آخر مباراتين له بالتصفيات رغم الفوز في كليهما والتأهل للمونديال ببطاقة تأهل مباشر.

وجاء الفوز أمس بعد فوز صعب آخر للفريق وبنفس النتيجة على نظيره السلوفيني يوم الخميس الماضي وهو الفوز الذي أكد تأهل منتخب “الأسود الثلاثة” إلى النهائيات قبل مواجهة ليتوانيا.

وانتزع المنتخب الإنكليزي الفوز على سلوفينيا يوم الخميس الماضي بصعوبة بالغة وبهدف سجله كين أيضا في الوقت بدل الضائع للمباراة

ولهذا، ثارت بعض الانتقادات ضد المنتخب الإنجليزي لتقديم مستويات متواضعة على الرغم من التأهل لكأس العالم.

وقال ساوثجيت ، بعد الفوز على ليتوانيا أمس في فيلنيوس ، : “فزنا بمباراتين ولكن الفريق خرج من كليهما خاويا نوعا ما… أردنا تسجيل العديد من الأهداف في لقاء ليتوانيا بعد الفوز بهدف وحيد في لقاء سلوفينيا. وعندما لا تنجح في تحقيق هدفك، عليك أن تتفهم ردود الفعل”.

وخلال المباريات العشر التي خاضها في التصفيات ، حقق المنتخب الإنكليزي الفوز في ثماني مباريات وتعادل في مباراتين ليحصد 26 نقطة ويتصدر المجموعة السادسة في التصفيات بجدارة.

وفرض المنتخب الإنكليزي سيطرت على مجريات اللعب في مباراتي سلوفينيا وليتوانيا من خلال الاستحواذ الكبير على الكرة لكنه فشل في فرض كلمته في الثلث الهجومي فيما أنقذه كين من الخروج بالتعادل السلبي في كل من المباراتين.

ورفع كين بهذا رصيده إلى 15 هدفا في آخر عشر مباريات خاضها مع ناديه توتنهام والمنتخب الإنكليزي.

ونال كين إشادة بالغة من مدربه ساوثجيت الذي قال: “إنه سجل رائع ومثير… قدرته رائعة على إنهاء الهجمات إنه على قدر من التميز مثل باقي اللاعبين الذين عملت معهم… لا أشك أبدا في أن لديه فرصة جيدة. أدرك دائما أنه سيهز الشباك. نحن محظوظون بوجوده”.

ومع ضمان التأهل للمونديال الروسي من خلال مباراة سلوفينيا ، كانت الفرصة سانحة أمام ساوثجيت للتجربة في مواجهة ليتوانيا.

ولهذا، أجرى ساوثجيت سبعة تغييرات على تشكيلته الأساسية حيث منح الفرصة لكل من المدافع هاري ماغوير ولاعب الوسط هاري وينكس للمشاركة الأولى مع الفريق ضمن تشكيلة بلغ متوسط أعمارها نحو 24 عاما.

كما لجأ ساوثجيت لتجربة خطة اللعب 3 / 4 / 3 للمرة الأولى وهو ما أشار إلى إمكانية تجربته في المباريات الودية القادمة التي سيخوضها الفريق استعدادا للمونديال الروسي.

وقال ساوثجيت “من الأفضل أن نطبق هذا الآن… هذا هو ما يجب أن نركز عليه… بالنسبة لي ، تأهلنا فعليا ونعمل على تغيير طريقة اللعب والبحث عن لاعبين يمكنهم المساهمة في تطوير الأداء… أتخيل أن الشهر المقبل ، سيشهد بعض القرارات الصعبة الخاصة بالمنتخب”.

ويرجع هذا إلى أن المنتخب الإنكليزي سيبدأ استعداداته للمونديال الروسي بمباراتين وديتين أمام المنتخبين الألماني حامل اللقب العالمي والبرازيلي الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة(رقم قياسي) علما بأن المنتخبين الألماني والبرازيلي يأتيان في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة.

وقال ساوثجيت : “سنخضع للاختبار دفاعيا ولكننا سنحصل على مساحة أكبر نسبيا للعبة حتى وإن التقينا منافسين بارزين… مدافعونا يحتاجون لتحد من نوع مختلف. يحتاجون اللعب تحت مزيد من الضغط والتصدي لمهاجمين بارزين”.