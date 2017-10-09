وزير خارجية قطر يبحث مع مسؤول فرنسي مستجدات الأزمة الخليجية

“القدس العربي” – (وكالات): بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، مع المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج برتران بوزونسونو، مستجدات الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن “اللقاء الذي جرى بالدوحة بحث مستجدات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة”.

ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أكثر حول اللقاء، أو تاريخ وصول المبعوث الفرنسي ومدة زيارته للدوحة.

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في باريس، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أطراف الأزمة الخليجية إلى “رفع الحصار” المفروض على قطر وشعبها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عن رغبة بلاده في “لعب دور فعّال يتسق مع الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الحالية”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.