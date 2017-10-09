منتدى: 5 آلاف مهاجر تونسي سري وصلوا السواحل الإيطالية

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، اليوم الاثنين، وصول 5 آلاف مهاجر سري تونسي إلى السواحل الإيطالية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال رئيس المنتدى، مسعود الرمضاني: ” قَدّرنا خلال أشهر يوليو/تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر أيلول/ الماضية، وصول 5 آلاف مهاجر سري تونسي إلى السواحل الإيطالية”.

وأضاف، على هامش مؤتمر صحفي عقده المنتدى بمقره بالعاصمة التونسية، أن “تنامي هذه الظاهرة (الهجرة السرية)، يعود لفقدان الأمل لدى الشباب في إمكانية وجود حلول مستقبلية، وتصاعد الأزمة الاقتصادية “.

وتابع أن “الهجرة السرية عرفت تطورا عقب الثورة التونسية، بسبب غياب آفاق التشغيل، ما يستدعي تغيير المنوال التنموي والاقتصادي، وحث الشباب على الانخراط في العمل السياسي” .

ووفق بيانات رسمية، بلغت نسبة البطالة في تونس، خلال الربع الثاني من 2017، نحو 15.3 في المئة.

وبالنسبة لـ “الرمضاني”، فإن “أكثر من 500 مهاجرسري ي فقدوا منذ عام 2011، ولم تتمكن السلطات من تحديد مصيرهم بعد”.

وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لكاتب الدولة التونسي (مساعد وزير)، المكلّف سابقا بالهجرة لدى وزير الخارجية، رضوان عيارة، فإنّ “22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، في عام 2011، نحو السواحل الإيطالية، فُقد منهم 504 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم”.