طرد امرأة مسلمة من طائرة بسبب حساسيتها من الكلاب-(فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

أخرجت الشرطة الأمريكية امرأة مسلمة من طائرة ركاب، بعد شكواها بأنها تتحسس من كلبين موجودين على مقربة من مقعدها. ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن أنيلا دوليتزاي، تم إنزالها من على متن طائرة تابعة لخطوط طيران شركة “ساوث ويست”، بعد أن قالت إن لديها حساسية من كلبين موجودين على متن الطائرة. وأظهر شريط فيديو إجبار السيدة على الخروج من الطائرة بالإكراه عبر جرها وسحبها من خلال ممر الطائرة وتمزيق ثيابها.

وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتصوير الفيديو بيل دوماس، في 26 أيلول، الماضي لكنه لم يُنشر إلا أمس الأحد بشكل كبير، حيث تناولت الصحف الغربية هذا الخبر، واعتبرته جزءا من العنصرية تجاه مسافرة مسلمة، التي قالت لوسائل إعلام إنها عوملت “بشكل غير لائق” ومزقت ثيابها.

وطالب الركاب في الفيديو المنتشر، رجال الشرطة بالتوقف عن معاملتها بهذه القسوة، وهي أستاذة في معهد ماريلاند. وقال ملتقط الفيديو، إن السيدة طلبت إبعاد الحيوانين عن متن الطائرة، ثم أعلنت حاجتها إلى حقنة طبية لأنها تعاني من الحساسية تجاه الحيوانات، بعد أن صرح طاقم الرحلة بعدم إمكانية تلبية طلبها، وادّعت الشركة أن المرأة لم تكن تملك شهادة طبية تثبت أنها تعاني من الحساسية.