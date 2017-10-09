البحرية الأمريكية تفقد ثلث السفن بحلول 2020

“القدس العربي” – (وكالات): أفاد مختصون أنّ القوات البحرية الأمريكية ستضعف بشكل ملحوظ بحلول عام 2020، حيث أنه من المتوقع أن يفقد أسطولها البحري، في 3 سنوات، ثلث سفنه لانتهاء صلاحيتها.

وذكر موقع “جيفينس نيوز″ الأمريكي، اليوم الإثنين، أن القوات البحرية الأمريكية ستضعف بشكل ملحوظ بحلول عام 2020، حيث أنه من المتوقع أن تفقد الكثير من أسلحتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونقل الموقع ذاته عن المحلل العسكري، براين ماكغراتا، قوله إنه “من الضروري وضع برنامج للتحديث والصيانة وغيرها، ويتوجب على البحرية دفع تكاليفه”.

وأضاف الخبير أن هذا “دليل على وجود مشاكل في ميزانية البحرية”.

وبهذا الخصوص، أشار الموقع إلى أن “أكثر من ثلث سفن البحرية الأمريكية ستنتهي خدمتها، مثل طرادات “موبايل باي” و”بونكر هيل”، والتي سيناهز عمرها 35 عاما”.

ووفق المصدر نفسه، فإنه من المتوقع أيضا أن تفقد أيضًا البحرية الأمريكية، بحلول عام 2026، 11 طرادا آخر.

وأمام تقادم أسطولها، تجد البحرية الأمريكية نفسها، حاليا، أمام خيارين: فإما أن تنفق من أجل تحديث أسطولها، أو تحاول إصلاح السفن وإطالة عمرها الافتراضي.

من جانبهم، يقول مراقبون إن الولايات المتحدة لا تنوي إجراء تحديث عميق للأسطول، رغم التأثير السلبي لذلك على قدرة الأسطول على القيام بمهامه القتالية.