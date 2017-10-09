يونيسف: 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

“القدس العربي” – (وكالات): قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الإثنين، إن أكثر من 15 مليون يمني من أصل 27 مليونا، لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.

وأشارت المنظمة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ذات العدد السابق من اليمنيين لا يحصلون على خدمات صرف صحي ملائمة في مختلف محافظات البلاد، بسبب استمرار الصراع.

ولفتت إلى أن نصف هذا العدد هم من شريحة الأطفال، دون ذكر تفاصيل.

وأدى النزاع المتفاقم في اليمن إلى تدهور الخدمات الأساسية والمرافق الصحية، ما أسفر عن انتشار كبير لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 2150، وإصابة أكثر من 800 ألف حالة، خلال أقل من ستة أشهر، حسب تقديرات سابقة للصحة العالمية.

وتشهد اليمن مواجهات منذ حوالي ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله ” الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة ثانية، خلفت حوالي 50 ألف بين قتلى وجرحى، ونزوح 3 ملايين مواطن، حسب احصائية سابقة للأمم المتحدة.