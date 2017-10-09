أمير قطر يصدّق على مذكرات تفاهم مع تركيا في المجالين الإعلامي والثقافي

“القدس العربي” – (وكالات): صًدق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ اليوم الاثنين، على عدة مذكرات تفاهم تم ابرامها في وقت سابق مع تركيا.

وأصدر آل ثاني مرسوماً؛ بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين قطر وتركيا؛ الموقعة بمدينة طرابزون التركية العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية القطرية(قنا).

وعُقد اجتماع للجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر/ كانون الاول 2016، تم في أعقابه توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات.كما أصدر أمير قطر مرسوماً آخر بالتصديق على بروتوكول تعاون في مجال الصحافة والإعلام بين حكومتي قطر وتركيا؛ الموقع بالدوحة في ديسمبر/ كانون الاول 2015.