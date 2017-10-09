سيدة أمريكية أجريت لها 9 عمليات تجميل لتبدو “شبيهة” ميلانيا ترامب

لندن – “القدس العربي”:

يقال إن “الجنون فنون”، ويبدو أن هذا المبدأ دفع سيدة أمريكية إلى أن تجرى لها 9 عمليات تجميل مختلفة لتبدو شبيهة لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن كلوديا سييرا البالغة من العمر 42 عاما، أنفقت أكثر من 50 ألف دولار أمريكي ليعمل الأطباء على جعلها شبيهة ميلانيا ترامب.

وذكرت الصحيفة البريطانية إن المرأة أجريت لها 9 عمليات تجميل لتكبير الصدر وشد البطن وترتيب الأرداف إضافة إلى عملية في الأنف والفم.

وقالت السيدة التي تعمل في مجال هندسة الديكور في مقابلة متلفزة، قبل أن تجرى لها هذه العمليات: “أريد أن أبدو مثل ميلانيا، فإنَّ شكلها مثالي بالنسبة لي”.

ولدت ميلانيا كنوس في عام 1970، وهي السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية زوجة الرئيس دونالد ترامب. عارضة أزياء سابقة ولدت في سلوفينيا، التي كانت جزءا من يوغوسلافيا حينها، أصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001 وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006. تعد ميلانيا ترامب بتولي زوجها دونالد ترامب ثاني سيدة أولى من أصل أجنبي بعد السيدة الأولى السابقة لويزا آدامز زوجة الرئيس جون كوينسي آدامز من 1825 – 1829، تعد ميلانيا هي الزوجة الثالثة للرئيس الأمريكي ترامب، ولها منه ابن واحد هو بارون ترامب. أثار أول خطاب لها خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في منتصف شهر يوليو انتقادات بأنه كان منسوخا عن خطاب ألقته السيدة الأولى ميشيل أوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2008، ولا تزال تثير الكثير من الجدل بسبب تصرفات زوجها تجاهها إعلاميا.