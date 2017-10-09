حفل زفاف طفلة في الثالثة وطفل في الخامسة

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة غريبة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف طفلين. إنه ليس زواج القاصرات كما نعرف عن أخبار الزيجات هذه، بل أشبه باحتفال رمزي، قام به ذوو طفلين يكادان لا ينفصلان عن بعضهما في الولايات المتحدة الأمريكية، تخليدا لهذه الصداقة اللطيفة بين الطفلين.

ووفق صحيفة “ذا صان” البريطانية، فإن إيلا بوليززي البالغة من العمر 3 سنوات تم تزويجها إلى صديقها المقرب سوليفان تيري البالغ من العمر 5 سنوات، في حفل رمزي، وأقيم لهما حفل زفاف وصفته الصحيفة بـ”المبهج”.

وقالت الصحيفة إن الطفلين خضعا لشدة صداقتهما إلى جلسة تصوير، تقام عادة لعروسين يتحضران ليوم زفافهما، والتقطت لهما صور جميلة للغاية. وعرض في الحفل كعك وزينت صالة بهما. وقالت والدة الطفلة: “إنهما لطيفان ولا بد أن صداقتهما ستبقى زمنا طويلا”.