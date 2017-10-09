قطر الخيرية تفتتح مدرسة لفائدة 600 طالب بمنطقة نائية في غزة

الدوحة – “القدس العربي” :

افتتح مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مدرسة كمال العهود الابتدائية في منطقة عزبة عبد ربه شمال قطاع غزة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، ورئيس بلدية جباليا عصام جودة، ومدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة محمد أبو حلوب؛ إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من أولياء الأمور.

وقالت قطر الخيرية في بيان لها، تلقت “القدس العربي” نسخة منه إن تكلفة بناء المدرسة التي نفذها مكتب قطر الخيرية، بلغت ما يزيد عن 2.2 مليون ريال قطري، بتبرع من أحد المحسنين القطريين، تتكون المدرسة من 22 حجرة، منها 11 فصلا، والباقي مخصصة للإدارة والمختبرات والمكتبة وغيرها.

وتعد (عزبة عبد ربه) واحدة من المناطق الريفية التي تفتقد إلى العديد من الخدمات كان أهمها المرافق التعليمية، حيث يعد بناء المدرسة عاملاً رئيسياً في رفع مستوى التعليم في هذه المنطقة، وفق ما أفاد به السكان.

وقال مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة محمد أبو حلوب إن المدرسة تستوعب 600 طفل في المرحلة الابتدائية، بهدف توفير خدمة التعليم الابتدائي للطلبة في منطقة شرق جباليا وتحديدا في منطقة “عزبة عبد ربه” وهي منطقة نائية مهمشة.

وأكد على دعم قطاع التعليم الذي يمثل جزءا مهما من عمل قطر الخيرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأولوية في مشاريع التعليم هي خدمة الطلبة في المناطق المهمشة.

ولفت مدير مكتب قطر الخيرية إلى أن المشروع يضمن توفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة للطلبة المستفيدين، لاسيما في ظل حاجة المنطقة إلى مدرسة لاحتواء الكم الكبير من الطلبة، موضحا أن المشروع ضمن أيضا توفير خدمات لتعليم الابتدائي وتسهيل وصول الطلبة إلى المدرسة بشكل سهل وآمن.

من ناحيته، أشاد زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في القطاع بالدور الذي تلعبه قطر الخيرية على صعيد دعم قطاع التعليم، والشراكة التي تتعزز يومياً بين وزارته وقطر الخيرية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف هذا القطاع.

وقال ثابت:”رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع والحصار المستمر، نجد أخوة لنا على مستوى الأفراد والمؤسسات يقدمون لنا الدعم والمساعدات”، مشيراً إلى أن “القطاع بحاجة إلى بناء 30 مدرسة جديدة بسبب زيادة عدد الطلاب والطالبات”.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، شكره إلى قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للتعليم بشكل خاص ولفلسطين بشكل عام ولمن ساهم في بناء هذه المدرسة.

وسبق لقطر الخيرية تنفيذ مشروع لتزويد المدارس الحكومية في غزة بالمختبرات العلمية فضلا عن مشروع اخر لتوفير الطاقة البديلة في نحو 60 مدرسة، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في قطاع غزة.

وعلّق الحاج خليل عبد الله، أحدوجهاء الحي: “نحن ممتنون للأخوة في دولة قطر الشقيقة على تبرعاتها السخية للشعب الفلسطيني، وخصوصا على دعم إقامة المدرسة”، مؤكدا أن هذا المشروع سيساعد في تعزيز فرص التعليم ورفع مستواه في هذه المنطقة.

وعبر الحاج خليل عن شكره لمكتب قطر الخيرية في قطاع غزة على جهوده المبذولة لأجل انجاز المشروع في أقصى سرعة ممكنة، حتى تتيح الفرصة للطلاب في الالتحاق بالمدرسة وتنجبهم العناء.