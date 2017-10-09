زلاتان يُحضر مفاجأة غير سارة لعشاق أرسنال

“القدس العربي”: أفادت تقارير إنكليزية، أن المهاجم السويدي المُخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أوشك على الانتهاء من برنامج إعادة تأهيله من إصابته في الرباط الصليبي، التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، على إثرها لم يظهر داخل المستطيل الأخضر منذ ابريل الماضي.

وكان السلطان قد تعرض لتلك الإصابة أثناء مشاركته أمام آندرلخت البلجيكي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الفائت، ما جعل البعض يعتقد أنها ستكون نهايته كلاعب، خاصة بعد إعلان ناديه عدم تمديد عقده لموسم آخر قبل ضربة بداية البريميرليغ، إلا أنه خالف كل التوقعات، وفي الأخير تراجعت إدارة اليونايتد عن قرارها.

والآن، بدأت تتردد أنباء شبه مؤكدة عن اقترابه من العودة قبل أكثر من شهر من الموعد المُحدد، حتى صحيفة “ميرور”، أشارت إلى أن صاحب الـ 36 عامًا أدهش الأطباء من استجابته السريعة للعلاج خلال الأشهر القليلة الماضية، وإن استمر على نفس المنوال، سيُسجل حضوره الأول بعد التعافي مطلع ديسمبر القادم.

وبحسب ما ذكره نفس المصدر، فإنه في حالة حصول زلاتان على الضوء الأخضر للمشاركة في هذا التوقيت، فعلى الأرجح ستكون مباراته الأولى ضد أرسنال، التي سيستضيفها ملعب “الإمارات” يوم السبت الموافق 2 من ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء أسطورة السويد إلى “مسرح الأحلام” في صيف 2016 قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة “بوسمان” بعد انتهاء عقده في “حديقة الأمراء”، وخلال فترته القصيرة مع الفريق التي لم تتعد ثمانية أشهر، تمكن من تسجيل 28 هدفًا من مشاركته في 46 مباراة في مختلف المسابقات.