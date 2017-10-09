إنقاذ 6 بحارة بعد غرق باخرة إيرانية بسواحل الكويت
Oct 09, 2017
“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية،اليوم الإثنين، انتشال باخرة إيرانية لنقل البضائع، بعد غرقها بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد (قيد الإنشاء)، في سواحل العاصمة الكويت، وإنقاذ بحارتها الستة.
وقال العقيد خليل الأمير، مدير الإعلام بإدارة الإطفاء، في تصريح له، إن الباخرة غرقت بالكامل، قبل أن يتم إنقاذ بحارتها الستة من الجنسية الإيرانية.
وأضاف أن الباخرة محملة بمادة “الجبس″ المستخدمة في الديكور، وكانت قادمة من إيران باتجاه ميناء الدوحة بالعاصمة الكويتية.
وأوضح أن الشركة المشرفة على مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تمكنت من انتشال الباخرة، وإنقاذ البحارة وتسليمهم إلى السواحل.