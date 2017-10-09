إنقاذ 6 بحارة بعد غرق باخرة إيرانية بسواحل الكويت

“القدس العربي” – (وكالات):‎ أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية،اليوم الإثنين، انتشال باخرة إيرانية لنقل البضائع، بعد غرقها بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد (قيد الإنشاء)، في سواحل العاصمة الكويت، وإنقاذ بحارتها الستة.

‎وقال العقيد خليل الأمير، مدير الإعلام بإدارة الإطفاء، في تصريح له، إن الباخرة غرقت بالكامل، قبل أن يتم إنقاذ بحارتها الستة من الجنسية الإيرانية.

و‎أضاف أن الباخرة محملة بمادة “الجبس″ المستخدمة في الديكور، وكانت قادمة من إيران باتجاه ميناء الدوحة بالعاصمة الكويتية.

‎وأوضح أن الشركة المشرفة على مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تمكنت من انتشال الباخرة، وإنقاذ البحارة وتسليمهم إلى السواحل.