عريس يفضح عروسه أمام الحاضرين لزفافهما بفيديو “حميم”

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة اعتبرت “رد اعتبار”، قام رجل أعمال سنغافوري بعرض شريط فيديو في عرسه يفضح شريكته بخيانته.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، قام الرجل باستئجار مخبرة خاصة للتأكد من خيانة خطيبته، فما كان من الأخيرة إلا أن استطاعت رصد حركة الفتاة وخيانتها لرجل الأعمال وحصلت على تسجيل مصور، إثباتا.

لكن الرجل السنغافوري، لم يترك الأمر يمر بسلام. ولم يقل شيئا. وأبقى تجهيزات العرس قائمة، وتمت دعوة الأصدقاء والأقارب. وحين بدأت مراسم الزفاف، عرض شريط فيديو يظهرهما في البداية عريسين، لكن سرعان ما تغيرت ملامح الحضور وهم يرون مشاهد أخرى للعروس في وضع “محرج وحميم” مع رجل آخر.

وذكرت الصحيفة أن العريس أعلن بعد ذلك أمام الحضور كله إنهاء علاقته بالعروس وعدم رغبته في الزواج منها، كما طلب منها الابتعاد عنه، وغادر الحفل تاركا الجميع في حالة ذهول.