تحرير مخالفة بحق سعودية لقيادتها سيارة

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت الشرطة السعودية الاثنين انها حررت مخالفة مرورية بحق امراة ظهرت في شريط فيديو وهي تقود سيارة، ودعت إلى “احترام النظام” لحين تنفيذ قرار السماح للمراة بقيادة السيارة في المملكة.

وقع ذلك بعد اقل من اسبوعين من صدور أمر ملكي سمح للنساء بقيادة السيارة بداية من يونيو/حزيران عام 2018. والسعودية تبقى اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.

وتلقت المراة مخالفة لخرقها قوانين المرور بعد تصويرها وهي تقود سيارة خارج فندق فخم في العاصمة الرياض.

وشدد المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد فواز الميمان بان “المرأة تم تحرير مخالفة مرورية بحقها ولم يتم توقيفها، كانت خارجة من فندق ريتز كارلتون شمال الرياض، وتحرير مخالفة لا يعني ضبط من قام بالمخالفة”.

ولم يورد اي تفاصيل على طبيعة المخالفة.

وأضاف المتحدث “ندعو الجميع الى احترام النظام الى حين تنفيذ قرار قيادة المراة في السعودية”.