هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الواسعة للأقصى

“القدس العربي” – (وكالات): حذرت هيئات القدس الإسلامية، اليوم الاثنين، من تبعات وخطورة الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في شرق القدس من الجماعات اليهودية.

وقال بيان مشترك صادر عن الهيئات إن “الأوضاع الحالية، التي يمرّ بها الـمسجد، وصلت حدّا من الخطورة في تكثيف اقتحامات الـمتطرفين اليهود من حيث التصعيد ما لا يمكن وصفه أو مقارنته بما مضى من أوضاع ومخاطر مرّ بها الـمسجد قبل ذلك”.

وتضم الهيئات: دائرة الأوقاف الإسلامية، ودار الإفتاء الفلسطينية، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية.

واعتبر بيان الهيئات أن “ما يمر به الـمسجد مقدمة تسعى (إسرائيل) لفرض وقائع جديدة، في ظل أجواء تتحدث عن تسوية قادمة”، مؤكدا “أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي”.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن عشرات اليهود دخلوا اليوم إلى ساحات المسجد الأقصى لأداء طقوسا دينية في مشهد متكرر خلال الأيام الأخيرة التي تصادف أعياد يهودية.

وعادة ما يتطور ذلك إلى مواجهات بين شرطة الإحتلال الإسرائيلي ومصلين فلسطينيين يحتجون على دخول الجماعات اليهودية إلى داخل المسجد الأقصى.