الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم تعهداتها في الملف النووي

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الاثنين في روما ان إيران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وصرح امانو في افتتاح مؤتمر حول نزع الاسلحة النووية في روما “أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها ايران في الموضوع النووي بموجب +خطة العمل المشتركة الشاملة+” اي الاتفاق النووي الايراني.

وسبق أن أكدت الوكالة في الشهر الفائت تنفيذ ايران تعهداتها وسط تكثيف واشنطن انتقاداتها للاتفاق.

كذلك ذكرت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني من جهتها بان احترام ايران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات.

وصرحت موغيريني التي شاركت في اتصال فيديو عبر الانترنت، ان الآن وقت فتح “قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها”.

وتابعت “لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة” الان مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة الى الاتفاق الايراني واحتمال تقويض الاميركيين له.

وأشارت توقعات مصادر متطابقة إلى ترجيح امتناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تقرير مرتقب للكونغرس عن تأكيد احترام ايران التزاماتها. فالقانون يلزمه بابلاغ الكونغرس كل 90 يوما ان كانت ايران تحترم النص وان كان رفع العقوبات الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الاميركية.

وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونغرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ابقاء رفع العقوبات او اعادة فرضها.