عمليات تجميل تمنع 3 فتيات من العودة إلى بلادهن

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة غير مألوفة، منعت إدارة مطار كوريا الشمالية 3 فتيات من العودة إلى بلادهن بعد قيامهن بعمليات تجميل في سيول، أظهرتهن في أشكال غير متشابهة مع صورهن الموقعة على جوازات سفرهن.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن السيدات الثلاث منعن وعلقن في المطار لأسباب أوضحتها إدارة المطار أنها متعلقة بوجوههن، التي لا يمكن مطابقتها. حيث ظهرن بوجوه ملفوفة ومنتفخة ولا يمكن تأكيد أنهن النساء أنفسهن في الصور، حيث قالت إدارة المطار إنه لا يعقل أن نتعرف إلى هُوياتهن من خلال الصور نفسها الموجودة في الجوازات السفر، وتركهن يسافرن من دون تأكيد هُوياتهن.