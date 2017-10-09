ادارة دونالد ترامب تعتزم إلغاء قانون أوباما حول البيئة

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن وزير البيئة الأمريكي سكوت برويت الإثنين أن ادارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إلغاء خطة باراك أوباما حول المناخ، أحد أهم انجازات عهد الرئيس السابق في مجال البيئة.

وصرّح برويت خلال خطاب ألقاه في ولاية كنتاكي في جنوب شرق البلاد “سأوقع غدا (الثلاثاء) في واشنطن اقتراح قانون لالغاء ما يسمى بخطة الطاقة النظيفة” التي أقرتها الادارة السابقة.

ويفرض هذا القانون على محطات الطاقة الحرارية التي تستخدم الطاقة الأحفورية، خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.