ليفربولي آخر ينضم لقائمة المرشحين للفوز بالـ”كرة الذهبية”

“القدس العربي” : أعلنت صحيفة “فرانس فوتبول” أسماء الدفعة الثالثة للقائمة المُرشحة للفوز بجائزة “البالون دور”، كأفضل لاعب في أوروبا لعام 2017، ليصل العدد لـ20 لاعبًا منذ بداية إعلان المُرشحين على ثلاث دفعات صباح اليوم، ستكتمل بالدفعة الرابعة والأخيرة في غضون ساعات.

وشهد التحديث الأخير دخول السنغالي ساديو ماني القائمة، ليُصبح ممثل ليفربول الثاني في القائمة، بعد اختيار زميله البرازيلي فيليب كوتينيو في الدفعة الثانية رفقة كيفن دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، دافيد دي خيا، هاري كين وإدين دجيكو.

وجاء دخول لاعب ساوثامبتون السابق قائمة الأفضل في القارة العجوز، كمكافأة على مجهوده الكبير مع حُمر الميرسيسايد منذ بداية العام الجاري، الذي سجل خلاله 11 هدفًا حتى الآن، وإثبات على أحقيته في منافسة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وزميله في “أنفيلد روود” محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء هذا العام.

ومن المتوقع أن يشهد التحديث القادم دخول الثنائي الأفضل عالميًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لتكتمل القائمة المكونة من 30 اسمًا قبل حلول الساعة 19:15 بتوقيت أوروبا، ويبدأ الاستفتاء على اللاعب الذي سيظفر بالجائزة التي ظهرت لأول مرة في منتصف خمسينات القرن الماضي.

وكانت هذه الجائزة حتى فترة قصيرة مميزة عن جائزة الفيفا، غير أنها ظلت حكرًا على أصحاب الجنسية الأوروبية فقط حتى عام 1995، لتشمل لاعبين من أي جنسية في أندية أوروبا، وعام 2010 اندمجت مع جائزة الفيفا لتُصبح جائزة واحدة، لكن بعد خمس سنوات حدث الانفصال وعادت الوضع كما كان قبل الاندماج.