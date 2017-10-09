سلاح الجو العراقي يعثر على جثتي طيارين في قضاء الحويجة 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن سلاح الجو العراقي، اليوم الاثنين، العثور على جثتيْ طياريْن تحطّمت طائرتهما قبل عام في قضاء الحويجة شمالي البلاد، جراء قصف من مضادات أرضية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقال سلاح الجو، في بيان، “تم العثور على جثماني الطيارين العميد علي العبودي، والرائد محمد الشيخلي، واللذين أسقطت طائرتها من نوع سيسنا 208 كرفان، العام الماضي في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك”.

من جهته، قال النقيب في الجيش العراقي، جبار حسن، إن “قوة مشتركة من الجيش والشرطة وسلاح الجو، بدأت استنادا لمعلومات حصلت عليها، بالبحث في منطقة غير مأهولة بالسكان في قضاء الحويجة، عن جثماني الطيارين اللذين أسقطت طائرتهما جراء قصفها من مضادات أرضية تابعة لداعش”.

وأوضح حسن، أن “جثماني الطيارين نقلا إلى قاعدة عسكرية في مدينة كركوك، تمهيدا لتسليمهما إلى ذويهم”.

وتحطمت طائرة الاستطلاع من طراز “سيسنا 208 كرفان”، في مارس/ آذار 2016، وعلى متنها طيارين اثنين.

ونشر التنظيم الإرهابي لاحقا شريطا مصوراً يظهر لحظه سقوط الطائرة ومقتل طاقمها.

والخميس الماضي، استعادت القوات العراقية، بشكل كامل، مركز قضاء الحويجة من سيطرة (داعش) بعد ساعات من اقتحامه.

وانطلقت حملة تحرير قضاء الحويجة، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مرحلتين انتهت بتحرير القضاء ونواحيه الثلاث بالكامل. فيما تواصل القوات الأمنية تحرير وتطهير بعض القرى الواقعة شمال القضاء.