بنكا تركيا وإيران المركزيان يتفقان على تبادل عملتيهما

“القدس العربي” – (وكالات): اتفقت البنكان المركزيان الإيراني والتركي، الإثنين، على تبادل عملتي البلدين بهدف تشجيع التعامل بالعملة المحلية لهما في التجارة.

جاء ذلك، خلال لقاء وفد برئاسة رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، بوفد من البنك المركزي التركي في العاصمة أنقرة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، أنه ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا على تفعيل مرحلة إجراء التعاملات الاقتصادية بين البلدين بالعملة المحلية، بهدف التخلص من ضغوط العملات الأجنبية.

وترتبط ما نسبته 85 في المئة من المعاملات التجارية حول العالم بالعملة الأمريكية.