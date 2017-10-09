آلاف المهاجرين بينهم حوامل وأطفال عالقون في صبراتة الليبية

“القدس العربي”- (وكالات): قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، إنها تحاول تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من المهاجرين العالقين في مدينة صبراتة الليبية بعد اشتباكات بين فصائل متنافسة للسيطرة على المدينة التي تعد مركزا لتهريب البشر.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 4 آلاف مهاجر بينهم حوامل وأطفال حديثو الولادة وآخرون ليس لديهم عائل نقلوا من مخيمات ومراكز إيواء غير نظامية إلى مستودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات يوم الجمعة.

وصبراتة هي أشهر نقطة انطلاق لمهاجرين أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء يسعون لعبور البحر المتوسط في قوارب من ليبيا.

لكن عدد رحلات العبور انخفض كثيرا في يوليو/ تموز بعدما عقدت جماعة مسلحة اتفاقا مع مسؤولين من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لوضع حد لهذه الظاهرة تحت ضغط من إيطاليا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وأدى ذلك إلى نشوب قتال استمر 3 أسابيع بين الفصائل المتصارعة انتهت بانسحاب الجماعة المسلحة. وقال مسؤولون محليون إن هناك مهاجرين محتجزون في مواقع كانت تحت سيطرة الجماعة.

وقال عثمان البلبيسي رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا “يساورنا قلق بالغ إزاء الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين علقوا خلال أحداث صبراتة الأخيرة”.

وجرى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى بغرب ليبيا تقع شكليا تحت سيطرة الحكومة في طرابلس.

ويقول مسؤولون بالمنظمة الدولية للهجرة إن هذه المراكز التي تضم نحو 5 آلاف مهاجر معرضة لخطر التكدس مع وصول مهاجرين جدد. وتكون الظروف في هذه المراكز سيئة وتنتشر فيها الانتهاكات.

وقال البلبيسي “أصبح إيجاد بدائل لمراكز الإيواء ضرورة. وفي أثناء ذلك لن تتوانى المنظمة الدولية للهجرة عن توفير المساعدات الإنسانية المباشرة والمساعدات الصحية والنفسية والاجتماعية لتلبية الاحتياجات العاجلة لآلاف من المهاجرين المتضررين”.

كانت مصادر محلية قالت إن ما يقدر بنحو عشرة آلاف مهاجر محتجزون في منطقة صبراتة.

وقال رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة لرويترز يوم السبت إن هناك حاجة لتقديم مساعدة عاجلة لأن بعض المهاجرين لم يحصلوا على غذاء أو ماء منذ ستة أيام.