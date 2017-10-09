“حماس″ تنتخب العاروري نائباً لرئيس مكتبها السياسي

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، اليوم الاثنين، أنها انتخبت صالح العاروري نائبًا لرئيس المكتب السياسي فيها إسماعيل هنية.

جاء ذلك في بيان صدر عن حماس، ونشر عبر موقعها الرسمي، واطلعت “الأناضول” عليه مساء اليوم الاثنين.

وقالت الحركة في بيانها، “عقد مجلس الشورى في الحركة مؤخرًا اجتماعاً ناقش فيه تطورات القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والداخلي والأجواء الإيجابية الجديدة في ملف المصالحة الفلسطينية”.

وأضافت “تم في ذات الاجتماع انتخاب الأخ صالح العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس″.

وأشارت إلى أن الاجتماع “تمنى للعاروري التوفيق والسداد مع الاعتزاز بتاريخه الجهادي وأدائه القيادي في الضفة والسجون وفِي الخارج”، وفق البيان ذاته.

وبدأت الانتخابات الداخلية لحركة “حماس″ في 3 فبراير/ شباط الماضي، على عدة مراحل، وأسفرت عن فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي للحركة، وفوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة.

وولد العاروري (51 عاما) في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، عام 1966.

وحصل العاروري على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية” من جامعة الخليل، بالضفة الغربية.

والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 “العمل الطلابي الإسلامي”(إطار طلابي)، في جامعة الخليل.

وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي (1990-1992)، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا (بدون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة “حماس″.

وبدأ العاروري في الفترة الممتدة بين عامي (1991-1992) بتأسيس النواة الأولى، للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية، المعروف باسم “كتائب عز الدين القسّام”.

وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة.

وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر، لمدة 3 سنوات (حتّى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.