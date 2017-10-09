المغنية العالمية “بينك” تعترف: ابني يبكي حين أغني له

لندن – “القدس العربي” :

بين الضحك والمزاح، كشفت المغنية العالمية “بينك” عن أن طفلها البالغ من العمر 9 أشهر يبكي حين تبدأ الغناء أو حين تريد أن تغني له شيئا ما، كي يهدأ، لكن بدل هذا يصير أكثر شراسة في تمسكه بالبكاء.

هذا الموقف الذي قالت عنه الفنانة المعروفة بجرأتها وغنائها بصوت قوي على طريقة “الاندي روك”، إنه أضحكها للغاية وصارت تمازح طفلها الصغير بالقول: “هذا لن يتغير، عليك أن تحب صوتي”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”، تصريحات بينك التي قالتها في مقابلة مع مجلة “ستيلر”. مشيرة إلى أن هذه المشكلة عانت منها أيضا مع طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات، إذ قالت لقد كانت تقول لي: توقفي صوتك رهيب”.