الأردن: محكمة أمن الدولة تحبس مواطنًا حاول قتل مذيع بدوافع “إرهابية”

“القدس العربي”- (وكالات): قضت محكمة “أمن الدولة” الأردنية ، اليوم الإثنين، بالسجن 8 سنوات بحق شخص أدين بمحاولة قتل مذيع بدوافع “إرهابية”، كما أدانته بتأييد التنظيمات الإرهابية.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”، فإن المتهم حاول قتل جاره، المذيع في برنامج ساخر من التنظيمات الإرهابية، تبثه فضائية ألمانية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “المتهم (لم تذكر اسمه) مؤيد للتنظيمات الإرهابية وحاول الالتحاق بأحدها خارج البلاد”.

واعترف صراحة أمام المحكمة بأنه من مؤيدي وأنصار أحد التنظيمات الإرهابية الخارجية، وقد حاول الالتحاق بهم، دون ذكر اسم التنظيم، بحسب المصدر.

وفي تفاصيل القضية ، فإن المتهم حاول في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري السفر إلى لبنان عبر مطار الملكة علياء الدولي للالتحاق بالتنظيم ،إلا أنه منع من السفر وطلب منه مراجعة دائرة المخابرات العامة.

وإثر ذلك، تولّدت لدى المتهم النية بالقيام بقتل جاره من الجنسية العراقية رداً على عمله كمقدم برامج على قناة فضائية ألمانية، وقيامه بالسخرية من التنظيمات والجماعات الإرهابية، في إشارة إلى برنامج “البشير شو”، على قناة “dw ‎”.

وقام المدان بالفعل بالترصد لجاره وطعنه بسكين في أماكن متفرقة بجسده بهدف قتله، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته، وفق الوكالة.

يذكر أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه.