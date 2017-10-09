تقدم مرشح قطر في انتخابات الجولة الأولى على منصب المدير العام لليونسكو

“القدس العربي” – (وكالات): أظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”،التي جرت اليوم الاثنين، لاختيار مدير عام جديد تقدم مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري بحصوله على 19 صوتا من إجمالي 58 صوتاً للدول الأعضاء بالمنظمة.

وجاءت في المرتبة الثانية مرشحة فرنسا أودريه أزولاي بعد حصولها على 13 صوتا.

واحتلت مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب المركز الثالث بحصولها على 11 صوتا .

وحصل فيرا خورى لاكويه ،من لبنان، على 6 أصوات، وكيان تانج ،من الصين، على 5 أصوات.

وحصل فولاد بلبل أوجلو ،من أذربيجان، و فام سان شاو، من فيتنام، على صوتين لكل منهما.

وتجرى الانتخابات لاختبار خليفة للمديرة الحالية ايرينا بوكوفا التي امضت ولايتين في المنصب ،مدة الواحدة أربع سنوات.

وهذه هى الجولة الأولي من اربع جولات تصويت تمتد من 9 إلى 12من الشهر الجاري.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا على الأقل في أي جولة من الجولات الأربع الأولى ، فتجرى جولة خامسة وحاسمة (بدون هذه المرة شرط الأغلبية المطلقة)، ويشارك فيها الأول والثاني فقط في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو, في 10 تشرين ثان/نوفمبر المقبل, علي اختيار المجلس التنفيذي; حتي يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في15 من الشهر نفسه, خلفاً لـ” بوكوفا”.

و شغلت بوكوفا، منصبها في الـ 15 من تشرين ثان/نوفمبر 2009، وقد أُعيد انتخابها لولاية ثانية في عام .2013 وهي أول امرأة تُنتخب مديرة عامة لليونسكو، وأول شخص من أوروبا الشرقية يتولى إدارة المنظمة.