“فيفا” يكشف عن الأهداف الثلاثة المتنافسة على أفضل هدف في العالم

“القدس العربي”-(وكالات): كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن الأهداف الثلاثة المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في العام الحالي 2017.

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن الأهداف الثلاثة هي هدف دينا كاستيانوس، لاعبة منتخب فنزويلا في مرمى الكاميرون خلال مونديال الناشئات تحت 17 عامًا التي أقيمت في الأردن.

هدف الفرنسي الدولي أولفييه جيرو لاعب أرسنال والذي سجله في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، أما الهدف الثالث المرشح للفوز بالجائزة فهو هدف أوسكارين ماسولوك، حارس مرمى نادي باروكا الجنوب إفريقي، في مرمى أورلاندو بالدوري المحلي.

وسيتم الاعلان عن الهدف الفائز بجائزة أفضل هدف (جائزة بوشكاش) خلال الحفل الذي سيقيمه الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة البريطانية لندن خلال الشهر الجاري.