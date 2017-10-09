بريطانيا تبلغ إسرائيل بالتزامها بالاتفاق النووي مع إيران

“القدس العربي”- (وكالات): أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، تمسك بلادها الكامل بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين.

وأضافت ماي، خلال المكالمة، أن الاتفاق مهم لاستقرار المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

واتفق نتنياهو وماي على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفكر بجدية في التهديد الذي تشكله ايران في الشرق الاوسط.

كما تطرق الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى التعاون الأمني والتجاري بين اسرائيل والمملكة المتحدة.

ولطالما انتقد نتنياهو الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، لأنه سوف “يسمح لطهران بتصنيع سلاح نووي”، مما يشكل خطرا على بلاده على ضوء تهديدات المسؤولين الإيرانيين ضد الدولة العبرية .