نجوم ريال مدريد يُسيطرون على قائمة الكرة الذهبية

“القدس العربي”: كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” عن الدفعة الرابعة والأخيرة، لأسماء النجوم الـ30 المُرشحين للفوز بجائزة “البالون دور”، لتبدأ عملية التصويت لاختيار اللاعب الذي سيفوز بالجائزة التي ابتكرتها الصحيفة الفرنسية عام 1956.

وشهدت القائمة النهائية، سيطرة مُطلقة لنجوم ريال مدريد، مُتمثلة في الخماسي “كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، إيسكو، توني كروس وسيرخيو راموس″، الذي ساهم في احتفاظ الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بخلاف الفوز بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2012 ولقبي السوبر الأوروبي والإسباني.

وجاء باريس سان جيرمان كثاني أكثر الحاضرين بأسماء نجومه، بالثلاثي “إدينسون كافاني، نيمار وكيليان مبابي”، أما برشلونة، فحضر بالثنائي اللاتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز، كذلك ليفربول لديه ساديو ماني وفيليب كوتينيو، ونفس الأمر بالنسبة لحامل لقب البريميرليغ تشيلسي المتواجد بساحره البلجيكي إدين هازارد ونغولو كانتي.

وضمت القائمة الكاملة”

نيمار | باريس سان جيرمان.

لوكا مودريتش | ريال مدريد.

باولو ديبالا | يوفنتوس.

مارسيلو | ريال مدريد.

نغولو كانتي | تشيلسي.

لويس سواريز | برشلونة.

سيرخيو راموس | ريال مدريد.

يان أوبلاك | أتليتكو مدريد.

فيليب كوتينيو | ليفربول.

دريس ميرتينز | نابولي.

كيفن دي بروين | مانشستر سيتي.

روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ.

دافيد دي خيا | مانشستر يونايتد.

هاري كين | توتنهام.

إدين دجيكو | روما.

ي جي بوفون | يوفنتوس.

أنطوان غريزمان | أتلتيكو مدريد.

رداميل فالكاو | موناكو.

ساديو ماني | ليفربول .

توني كروس | ريال مدريد.

ليونيل ميسي | برشلونة.

بيير إيمريك أوباميانغ | بوروسيا دورتموند.

إدينسون كافاني | باريس سان جيرمان.

ماتس هوملز | بايرن ميونخ.

كريم بنزيمة | ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو | ريال مدريد.

إدين هازارد | تشيلسي.

ليوناردو بونوتشي | ميلان.

كيليان مبابي | باريس سان جيرمان.

إيسكو | ريال مدريد.