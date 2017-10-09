معارضة سودانية بارزة تتهم السلطات بمنعها من السفر





“القدس العربي”- (وكالات): اتهمت نائبة رئيس حزب الأمة القومي بالسودان (أكبر أحزاب المعارضة) مريم الصادق المهدي، السلطات الأمنية بمطار الخرطوم الدولي، بمنعها من السفر.

وقالت مريم المهدي، إن “السلطات الأمنية اعترضتها قبل صعودها للطائرة، مساء اليوم الإثنين، بعد إكمال كافة الإجراءات الرسمية، وصادرت كارت (أوراق) صعودها للطائرة، دون إبداء أسباب واضحة”.

وأشارت القيادية المعارضة إلى أنها “لم تُبلغ بأسباب المنع، بل قيل لها إن جهات عليا في الدولة أمرت بذلك”.

وأوضحت أنها “كانت تعتزم زيارة العاصمة المصرية القاهرة، ومن ثم التوجه إلى باريس لتأدية مهام متعلقة بالعمل العام”.

واتهمت السلطات السودانية “بممارسة الوصاية على المواطنين، والتدخل في حركتهم، والحيلولة بينهم وبين لقاء جماهيرهم والمواطنين السودانيين عموماً خارج البلاد”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية بشأن اتهامات القيادية المعارضة.

ومطلع العام الجاري منعت السلطات بمطار الخرطوم الدولي، مريم المهدي، من مغادرة البلاد، حيث كانت تعتزم المشاركة في اجتماع للمعارضة السودانية آنذاك بالعاصمة الفرنسية باريس.

وغالبًا لا تصدر تعليقات من السلطات السودانية أو تعلن أسباب منع بعض الناشطين والمعارضين من مغادرة البلاد.