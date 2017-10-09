الحريري : زيادات الضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام ضرورية لتفادي انهيار الليرة

“القدس العربي” – (وكالات): قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان اليوم الاثنين لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.

ومتحدثا بعد جلسة البرلمان قال الحريري “بلا ضرايب.. شعبيا أحسن ولكن بعد ستة أشهر بيكون فرطت (إنهارت) الليرة”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن برلمان البلاد أقر اليوم قانونا للضرائب مثيرا للخلاف لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي يوليو/تموز وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها، لكن في سبتمبر/ أيلول، ألغي المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.